На правах рекламы

У Вас есть бонусная карта и Вы хотите использовать накопленные бонусные рубли? Уже в эти выходные с 10 по 13 февраля во всех магазинах «Лимпопо» и «Велик» действуют ошеломительные скидки -50% на второй товар в чеке, оплатить который можно бонусными рублями!

Ищите подарок на 14 февраля? В «Лимпопо» большой ассортимент красивых мягких игрушек разных размеров для маленьких и взрослых романтиков. Порадуйте свою вторую половинку плюшевым подарком с сердечком.

Выбираете коляску и кроватку для будущего малыша? В «Лимпопо» представлен огромный ассортимент на любой вкус! Здесь можно выбрать все, о чем мечтают молодые родители: сказочные комплекты постельного белья, удобные кроватки с разными механизмами укачивания, а также кровати-трансформеры, универсальные коляски, автокресла, автолюльки, сумки-переноски и много других полезных, а главное нужных товаров для детей.

Готовите приданое для новорожденного или комплект на выписку? В «Лимпопо» Вы найдете все необходимое! Качественная одежда для крохи, которая необходима в самые первые дни: пеленки, комбинезоны, распашонки, конверты для выписки, боди, кофточки, ползунки, шапочки, чепчики, царапки, носочки, пинетки и многое другое.

Думаете, что подарить на 8 марта и 23 февраля для сына или дочки? В «Лимпопо» для мальчиков и для девочек большой выбор игрушек с популярными героями мультфильмов. У нас есть практически все: куклы, машинки, настольные игры, наборы для рукоделия и творчества, развивающие и интерактивные игрушки, а также для детей постарше увлекательные наборы для моделирования, игрушки на радиоуправлении и самые крутые - КВАДРОКОПТЕРЫ!

Все для будущих чемпионов! Скоро весна и пора приобрести спортивный инвентарь. В «Лимпопо» для Вас представлены спортивные велосипеды, беговелы, ролики, самокаты и ГИРОСКУТЕРЫ!

В «Лимпопо» есть абсолютно все! Накапливайте бонусы и участвуйте в акциях «Лимпопо»! С «Лимпопо» всегда выгодно!

* Сроки акции ограничены, подробную информацию узнавайте во всех магазинах «Лимпопо» и «Велик».