По мнению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, так называемый День святого Валентина не имеет никаких оснований в культурах и традициях народов России. Такое мнение Глава республики выразил на своей странице в социальной сети «Фейсбук», - передает Керчь.ФМ.
«Никакого отношения к православию и никаких оснований в культурах и традициях народов нашей страны этот день не имеет. Это дешевая духовная подделка. И, конечно, коммерческий проект», – сказал Глава Крыма.
При этом Сергей Аксёнов считает, что в школах и других учебных заведениях российского Крыма не должно быть никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке «псевдопраздника».
Сергей Аксёнов напомнил, что в России есть по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические, культурные и духовные корни.
Фото: архив
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