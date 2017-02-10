По мнению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, так называемый День святого Валентина не имеет никаких оснований в культурах и традициях народов России. Такое мнение Глава республики выразил на своей странице в социальной сети «Фейсбук», - передает Керчь.ФМ.

«Никакого отношения к православию и никаких оснований в культурах и традициях народов нашей страны этот день не имеет. Это дешевая духовная подделка. И, конечно, коммерческий проект», – сказал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов считает, что в школах и других учебных заведениях российского Крыма не должно быть никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке «псевдопраздника».

«В украинский период этот день был в Крыму чуть ли не государственным праздником. Киевская власть поощряла всё, что способствовало размыванию наших традиционных духовных и семейных ценностей. Уверен, что мою точку зрения поддержит множество крымчан», – пояснил Глава республики.

Сергей Аксёнов напомнил, что в России есть по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические, культурные и духовные корни.

«Это 8 июля – День семьи, любви и верности. В этот день православные христиане чтят память святых Петра и Февронии – Муромских чудотворцев, покровителей семьи. День семьи, любви и верности отмечают представители разных народов, вне зависимости от вероисповедания, ведь семейные ценности – это основа общества и государства», – заключил Глава Крыма.

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