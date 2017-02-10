Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского с этого года будет участвовать в конкурсе на получение государственных бюджетных мест на основании показателей о трудоустройстве выпускников на предприятиях республики. Об этом сегодня заявил директор академии Сергей Донов, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«С 2017 года мы начинаем участвовать в конкурсе на получение бюджетных мест на основании трудоустройства наших выпускников на крымских предприятиях или предприятиях в других регионах России. Если этого нет, мы не получаем государственный бюджетный заказ», – сказал Донов.

Он подчеркнул, что если у крымских вузов не будет бюджетных мест, то молодежь поедет поступать в другие вузы России.

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