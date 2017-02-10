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Дорогие влюбленные!

«LaGrace» с нетерпением ждет наступления этого светлого дня, когда Амур приготовит свои стрелы для праздника всех влюбленных. Погрузитесь в атмосферу теплых чувств и нежных слов за романтическим ужином в нашем ресторане, а приятный комплимент в виде нежного десерта от шеф-повара, добавит сладости в вашу историю любви.



14 февраля гости имеют возможность выиграть в праздничной лотерее сертификат-проживание на одну ночь для двоих в нашем отеле, а также насладится шоу-программой и романтичными песнями.



Завершить вечер помогут приглушенный свет и просмотр фильмов в нашем кинозале.

LaGrace приглашает всех влюбленных на незабываемый вечер!

Бронь столов по номеру: +8 978 226 55 93

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Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив

Бронь столов: +7 978 226 55 93

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http://la-grace.com/