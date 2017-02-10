Цена на связь в Крыму может выровняться до общероссийских уровней в конце первого или в начале второго квартала 2017 года, операторы связи представят соответствующие предложения к середине марта. Об этом РИА сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, - передает Керчь.ФМ.
В конце декабря ФАС сообщила, что сотовые операторы планируют выровнять цены на роуминг в Крыму в первом квартале 2017 года.
По его словам, это сделано с учетом тех переговоров, которые прошли между операторами связи по условиям межоператорского взаимодействия по вопросу роуминга. Были направлены оферты по снижению тарифов по межоператорскому взаимодействию, поэтому создались условия, чтобы снижать конечный тариф, добавил он.
Напомним, керчане продолжают жаловаться на качество мобильной связи. В Крыму обещают снизить тарифы на мобильную связь
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