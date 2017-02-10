Государственный комитет по ценам и тарифам РК установил новые тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей для территорий Республики. Об этом сообщила председатель Госкомитета Нина Зотович, пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.
Зотович добавила, что приказом Госкомцен также установлены тариф на пребывание автомобиля на штрафплощадке.
Ранее руководитель занимающегося принудительной эвакуацией автомобилей в Симферополе муниципального предприятия «ГорТрансСервис» Станислав Грецкий заявил, что предприятие будет оспаривать установленные 9 января 2017 года Госкомцен тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей в центре крымской столицы.
Согласно установленным тогда тарифам, за саму эвакуацию владельцы авто должны были заплатить 1650 рублей, за транспортировку — 93 рубля за километр, а за штрафстоянку — от 11,5 до 69 рублей в час. Комментируя это заявление, Зотович отметила, что документы об оспаривании тарифов в Госкомитет не поступали.
Напомним, минтранс Крыма хотел повысить тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей
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