Государственный комитет по ценам и тарифам РК установил новые тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей для территорий Республики. Об этом сообщила председатель Госкомитета Нина Зотович, пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

«Мы установили базовые тарифы для территорий Республики, которые позволяют провести конкурсы (среди предприятий, предоставляющих услуги по эвакуации и хранению автомобиля — ред.), тарифы в ином размере, чем были установлена 9 января (2017 года — ред.). Сегодня для проведения конкурса установлены тарифы: в целом по Республике Крым — 1860 рублей (за принудительную эвакуацию авто — ред.), на территории Симферополя — 2 тыс рублей, на территории Ялты — 2,3 тыс рублей. Это - для проведения конкурсов, которые нужно начинать организовывать уже сегодня», — отметила она.

Зотович добавила, что приказом Госкомцен также установлены тариф на пребывание автомобиля на штрафплощадке.

«Для наиболее распространенных машин массой до трех с половиной тонн — 25 руб за час», — уточнила она.

Ранее руководитель занимающегося принудительной эвакуацией автомобилей в Симферополе муниципального предприятия «ГорТрансСервис» Станислав Грецкий заявил, что предприятие будет оспаривать установленные 9 января 2017 года Госкомцен тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей в центре крымской столицы.

Согласно установленным тогда тарифам, за саму эвакуацию владельцы авто должны были заплатить 1650 рублей, за транспортировку — 93 рубля за километр, а за штрафстоянку — от 11,5 до 69 рублей в час. Комментируя это заявление, Зотович отметила, что документы об оспаривании тарифов в Госкомитет не поступали.

Напомним, минтранс Крыма хотел повысить тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей