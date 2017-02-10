Прокуратура Керчи проводит отбор кандидатов в абитуриенты для поступления на целевые места в институты прокуратуры. А именно, в составе Уральского, Саратовского государственных юридических академий, Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, в Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Крымский юридический институт (филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Керчи, - передает Керчь.ФМ

В указанных образовательных учреждениях ведется специализированная подготовка кадров для органов прокуратуры по программам, согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Кандидатам, претендующим на получение целевого направления необходимо предоставить в прокуратуру города следующие документы:

1. Собственноручно написанную автобиографию;

2. Копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;

3. Копию военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу (для юношей, признанных по состоянию здоровья негодными или ограниченно годными для призыва на военную службу, обязательно представление расшифровки заключения военно-врачебной комиссии о заболевании), трудовой книжки (при наличии);

4. Характеристику с последнего места учебы (работы или военной службы);

5. Документ об образовании (со вкладышем) или справку об успеваемости (ведомость оценок, заверенная подписями директора и печатью образовательного учреждения);

6. Медицинскую справку по форме 086у, справку из наркологического и психоневрологического диспансеров;

7. Фотографии в количестве 4 штуки размеров 3 х 4 на матовой бумаге без уголка;

8. Согласие родителей несовершеннолетних кандидатов на обработку персональных данных (ст. 3,6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»);

9. Справку о нежелании состоять в гражданстве Украины, выданную территориальным подразделением уполномоченного органа – отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи;

10. Собственноручно написанное заявление на имя прокурора республики.

Как сообщает ведомство, конкурсный отбор проводится в два этапа. На первом этапе проводится психодиагностическое обследование (тестирование), анкетирование. После успешного прохождения первого этапа отбора, кандидаты на втором этапе предоставляют документы о среднем общем образовании. Рассмотрение результатов отбора и выдача направлений относится к компетенции по конкурсному отбору кандидатов в абитуриенты для обучения в порядке целевой подготовки в институтах прокуратуры.

По вопросам отбора кандидатов необходимо обращаться в прокуратуру города по адресу: г. Керчь, ул. Советская, д. 12 кабинет № 11 в рабочее время с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 13.45) до 15.03.2017.