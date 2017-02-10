Ко дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Русская община Крыма провела акцию #ЧитаемПушкина.

Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков, а также крымские депутаты и министры читают стихотворение А. С. Пушкина «Зимнее утро».

10 февраля в библиотеках, музеях, домах культуры городов и районов Крыма организованы литературные и музыкальные программы, конкурсы посвященные Дню памяти поэта.

По всему миру в музеях Пушкина память великого поэта почтут минутой молчания — 10 февраля в 14.45 – именно в этот день, час и минуту в 1837 году перестало биться сердце поэта.

Александр Пушкин побывал в Крыму в августе-сентябре 1820 года.