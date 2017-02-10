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Строительное предприятие ООО «Марта» специально ко Дню всех влюбленных, дарит повод сделать прекрасный подарок своей половинке, ведь цены на квартиры снижены!

Предлагаемые квартиры:

Двухкомнатные площадью:64 кв.м. – 55 тыс. за 1 кв.м

Трехкомнатные: 79кв.м. – 55 тыс. за 1 кв.м

Успейте приобрести квартиру по выгодной цене!

Все квартиры имеют индивидуальное отопление (оплата за все коммунальные услуги в отопительный сезон не превышает 1500-2000 руб. в месяц).

Территория дома огорожена и имеет собственную стоянку для автомобилей.

Все справки, включая ознакомление с планировкой квартир, можно получить по телефону +7978-828-96-81

http://ooo-marta.ru

*Срок действия с 08.02 по 28.02.17