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Новый тур «Две столицы» (29 апреля – 9 мая 2017 г.) – это потрясающие майские праздники в Москве и Санкт-Петербурге: вас ждут обзорные автобусные экскурсии по двум главным городам России, посещение самых известных достопримечательностей, волшебные прогулки по вечерним улицам! Подарите себе незабываемые праздники в столичных городах!
При покупке тура в нашем офисе до 31 марта 201 7 года стоимость тура: взрослый 31 000 р., дети до 7-12 лет и пенсионеры старше 60 лет – 28 800 р.
Больше информации здесь: http://www.turist-vem.ru/catalog/rossiya/tur/dve_stoliczyi.html
А вы не забыли забрать свою бесплатную путевку в Сочи?
Напоминаем: скоро будет проведен розыгрыш бесплатной (да, именно бесплатной!) путевки в Сочи (22-26 февраля 2017 г.).
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Приглашаем в весенние оздоровительные круизы по рекам России!
Туры от 4 до 9 дней на комфортабельном теплоходе-пансионате, с возможностью выбирать подходящий именно вам вариант питания и экскурсионного обслуживания, с лечебной физкультурой, кислородными коктейлями, фито чаем и гарантированным улучшением здоровья!
Не упустите возможность посмотреть прекрасные старинные города России, полюбоваться пейзажами, достойными кисти лучших художников, вдохнуть чистый воздух и понять, какой правильный выбор вы сделали, отправившись в речной круиз весной!
Информация о речных круизах здесь: http://www.turist-vem.ru/catalog/rossiya/?tag=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D1%8B&key=tags и по телефону +79780942613
Новое предложение - экскурсионный тур "Великолепная семерка"
Маршрут: Севастополь - Симферополь - Феодосия - Керчь - Ростов-на-Дону - Волгоград - Казань - Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Муром - Воронеж - Ростов-на-Дону - Керчь - Севастополь
Выезд 28 апреля.
Внимание! Работает АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ: при покупке тура у нас в офисе до 28 марта стоимость - 30 000 руб./29 000 руб. пенсионеры 60+ и дети до 12 лет
ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМ ПЕРВОГО ТУРА В ПОДАРОК ЭКСКУРСИЯ НА О. СВИЯЖСК и ХРАМ ВСЕХ РЕЛИГИЙ!!!
Подробности здесь: http://www.turist-vem.ru/catalog/rossiya/tur/velikolepnaya_semerka.html
Лучшие предложения по отдыху за рубежом!
ТУНИС
Вылет из Краснодара 24.05
Bravo Hammamet 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 30499 руб. за одного человека
African Queen 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 31 450 руб. за одного человека
Magic Royal Kenz Thalasso & Spa 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 32 450 руб. за одного человека
ТУРЦИЯ
Вылет из Краснодара 1.05
Himeros Life Hotel 4* 7 ночей, система все включено, стоимость 12 500 руб за одного человека
Sunmerry Hotel 4* 7 ночей, система все включено, стоимость 13 500 руб за одного человека
Matiate Hotel 4*7 ночей, система все включено, стоимость 14 400 руб за одного человека
Side Yesiloz Hotel 4*7 ночей, система все включено, стоимость 14 500 руб за одного человека
White Lilyum Hotel 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 17 500 руб за одного человека
Larissa Phaselis Princess 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 600 руб за одного человека
Aska Inn Justin Beach 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 500 руб за одного человека
Narcia Resort Side 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 500 руб за одного человека
ЧЕРНОГОРИЯ
ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 30.05
MAZARAK APARTMENTS 3* 7 ночей, стоимость 23 500 руб за одного человека
BLUE PALACE BECICI 3* 7 ночей, стоимость 24 500 руб за одного человека
VUKICA HOUSE 3* 7 ночей, стоимость 25 000 руб за одного человека
ГОРЯЧИЙ ФЕВРАЛЬ НА ПЛЯЖЕ!
ТАИЛАНД
ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 25.02
БАНКОКГ
Adriatic Palace Bangkok Hotel 4* 7 ночей, стоимость 43 500 руб за одного человека
Eastin Hotel Makkasan 4 * 7 ночей, стоимость 47 500 руб за одного человека
Avani Atrium Bangkok Hotel 5* 7 ночей, стоимость 52 000 руб за одного человека
ОАЭ
ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 25.02. ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
Arbella Boutique 2* 8 ночей, стоимость 32 620 руб за одного человека
Acacia Hotel 4* 8 ночей, питание завтраки, стоимость 32 670 руб за одного человека
Gulf Star Hotel 2* 8 ночей, 34 250 руб за одного человека
ДОМИНИКАНА
ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 27.02
Bellevue Dominican Bay 3*8 ночей, система все включено, стоимость 67 000 руб. за одного человека
Whala!Bavaro 3 * 8 ночей, система все включено, стоимость 65 500 руб. за одного человека
Вe Live Experience Hamaca Garden 4*, 8 ночей, система все включено, стоимость 72 000 руб. за одного человека