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Планируйте и бронируйте! Позаботиться об отдыхе заранее – значит уменьшить свои расходы!

Скидки раннего бронирования на туры с выездом из Крыма:

Новый тур «Две столицы» (29 апреля – 9 мая 2017 г.) – это потрясающие майские праздники в Москве и Санкт-Петербурге: вас ждут обзорные автобусные экскурсии по двум главным городам России, посещение самых известных достопримечательностей, волшебные прогулки по вечерним улицам! Подарите себе незабываемые праздники в столичных городах!

При покупке тура в нашем офисе до 31 марта 201 7 года стоимость тура: взрослый 31 000 р., дети до 7-12 лет и пенсионеры старше 60 лет – 28 800 р.

Больше информации здесь: http://www.turist-vem.ru/catalog/rossiya/tur/dve_stoliczyi.html

А вы не забыли забрать свою бесплатную путевку в Сочи?

Напоминаем: скоро будет проведен розыгрыш бесплатной (да, именно бесплатной!) путевки в Сочи (22-26 февраля 2017 г.).

Условия здесь: https://vk.com/turistvemkerch

Поспешите, мест осталось мало! +79183983973

Приглашаем в весенние оздоровительные круизы по рекам России!

Туры от 4 до 9 дней на комфортабельном теплоходе-пансионате, с возможностью выбирать подходящий именно вам вариант питания и экскурсионного обслуживания, с лечебной физкультурой, кислородными коктейлями, фито чаем и гарантированным улучшением здоровья!

Не упустите возможность посмотреть прекрасные старинные города России, полюбоваться пейзажами, достойными кисти лучших художников, вдохнуть чистый воздух и понять, какой правильный выбор вы сделали, отправившись в речной круиз весной!

Информация о речных круизах здесь: http://www.turist-vem.ru/catalog/rossiya/?tag=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D1%8B&key=tags и по телефону +79780942613

Новое предложение - экскурсионный тур "Великолепная семерка"

Маршрут: Севастополь - Симферополь - Феодосия - Керчь - Ростов-на-Дону - Волгоград - Казань - Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Муром - Воронеж - Ростов-на-Дону - Керчь - Севастополь

Выезд 28 апреля.

Внимание! Работает АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ: при покупке тура у нас в офисе до 28 марта стоимость - 30 000 руб./29 000 руб. пенсионеры 60+ и дети до 12 лет

ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМ ПЕРВОГО ТУРА В ПОДАРОК ЭКСКУРСИЯ НА О. СВИЯЖСК и ХРАМ ВСЕХ РЕЛИГИЙ!!!

Подробности здесь: http://www.turist-vem.ru/catalog/rossiya/tur/velikolepnaya_semerka.html

Лучшие предложения по отдыху за рубежом!

ТУНИС

Вылет из Краснодара 24.05

Bravo Hammamet 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 30499 руб. за одного человека

African Queen 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 31 450 руб. за одного человека

Magic Royal Kenz Thalasso & Spa 4* 10 ночей, система все включено, стоимость 32 450 руб. за одного человека

ТУРЦИЯ

Вылет из Краснодара 1.05

Himeros Life Hotel 4* 7 ночей, система все включено, стоимость 12 500 руб за одного человека

Sunmerry Hotel 4* 7 ночей, система все включено, стоимость 13 500 руб за одного человека

Matiate Hotel 4*7 ночей, система все включено, стоимость 14 400 руб за одного человека

Side Yesiloz Hotel 4*7 ночей, система все включено, стоимость 14 500 руб за одного человека

White Lilyum Hotel 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 17 500 руб за одного человека

Larissa Phaselis Princess 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 600 руб за одного человека

Aska Inn Justin Beach 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 500 руб за одного человека

Narcia Resort Side 5* 7 ночей, система все включено, стоимость 18 500 руб за одного человека

ЧЕРНОГОРИЯ

ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 30.05

MAZARAK APARTMENTS 3* 7 ночей, стоимость 23 500 руб за одного человека

BLUE PALACE BECICI 3* 7 ночей, стоимость 24 500 руб за одного человека

VUKICA HOUSE 3* 7 ночей, стоимость 25 000 руб за одного человека

ГОРЯЧИЙ ФЕВРАЛЬ НА ПЛЯЖЕ!

ТАИЛАНД

ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 25.02

БАНКОКГ

Adriatic Palace Bangkok Hotel 4* 7 ночей, стоимость 43 500 руб за одного человека

Eastin Hotel Makkasan 4 * 7 ночей, стоимость 47 500 руб за одного человека

Avani Atrium Bangkok Hotel 5* 7 ночей, стоимость 52 000 руб за одного человека

ОАЭ

ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 25.02. ВИЗА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!

Arbella Boutique 2* 8 ночей, стоимость 32 620 руб за одного человека

Acacia Hotel 4* 8 ночей, питание завтраки, стоимость 32 670 руб за одного человека

Gulf Star Hotel 2* 8 ночей, 34 250 руб за одного человека





ДОМИНИКАНА

ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 27.02

Bellevue Dominican Bay 3*8 ночей, система все включено, стоимость 67 000 руб. за одного человека

Whala!Bavaro 3 * 8 ночей, система все включено, стоимость 65 500 руб. за одного человека

Вe Live Experience Hamaca Garden 4*, 8 ночей, система все включено, стоимость 72 000 руб. за одного человека