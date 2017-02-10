Туроператоры и санатории получат субсидии на 1,5 млн рублей на обслуживание туристов в период межсезонья от министерства курортов и туризма Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет ТАСС, - передает Керчь.ФМ.

Как сообщила ассоциации заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Ольга Бурова, субсидирование турфирм для министерства — новый опыт.

«Впервые мы готовы финансово поддержать туроператоров. Цель программы — показать, что в Крыму можно отдыхать не только летом на пляже, но и в любое другое время года», — пояснила она. Замминистра также отметила, что все средства выделяются из бюджета министерства.

«Общий объем субсидий составит 1,5 млн рублей. Это 7% от бюджета Минкурортов и туризма региона», — отметила Бурова.

Субсидии будут предоставляться санаториям и туроператорам, которые обслуживают туристов в период с 15 февраля по 25 апреля, деньги будут выделяться на два проекта: «Экскурсионная мозаика Крыма» и «В Крым за здоровьем».

Первый подразумевает выделение средств на организацию автобусных туристских маршрутов, включающих размещение, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание, в том числе посещение не менее трех объектов экскурсионного показа. Второй — предоставление комплексного обслуживания туристов на территории полуострова, которое включает размещение, питание, санаторно-курортное лечение или оздоровление.

В АТОР уточнили, что если санаторий получает субсидию в рамках этого проекта, он обязан дать потребителю скидку в 30% от стоимости услуг в объекте размещения в зависимости от категории номера. Размер субсидий за одного туриста может составить от 1 до 1,5 тыс рублей.

Так, в рамках проекта «Экскурсионная мозаика Крыма» туроператору за одного туриста будет возмещена 1 тыс рублей, а по проекту «В Крым за здоровьем» объекты размещения с медицинской лицензией получат за одного туриста 1,5 тыс рублей. При этом размер субсидий туроператору не может превышать 300 тысяч рублей, а объекту размещения — 400 тысяч рублей на одного получателя.

Основное условие для соискателей субсидии — быть зарегистрированным в качестве юридического лица на территории Крыма. Для туроператоров это подразумевает также наличие сведений о них в едином реестре Ростуризма, пояснила Бурова. Для участия в проектах необходимо до 14 февраля 2017 года направить в министерство заявку на участие в одном из проектов, уточнили в АТОР.