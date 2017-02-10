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Федеральная сеть лабораторий «СИТИЛАБ» более 10 лет активно развивается по всей стране. За эти годы нам удалось развернуть 6 крупных лабораторных центров в 6 городах России, 234 центра обследования пациентов по всей России, и занять лидирующие позиции на рынке лабораторных услуг.

Широкий спектр услуг лабораторной диагностики, а также качественный сервис и максимально сжатые сроки получения результатов – далеко не полный перечень преимуществ лаборатории "СИТИЛАБ".

Для жителей города Керчь действует услуга выездной бригады для забора биоматериала на дому или в офисе.

Адрес Центра: г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 7 К.

Телефон для справок: 8 800 100 363 0