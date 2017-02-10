В редакцию Керчь.ФМ обратился постоянный читатель с жалобой на высокие тарифы на отопление. За январь керчанину пришел счет за отопление почти 5 тыс рублей с тарифом - 66,7. Керчанин живет в доме по ул. Блюхера.

«Сколько еще кто-то будет наживаться на простых людях?? Отопление, вода растет и дальше, куда??!! Администрация, правительство и депутаты, желаем вам и вашим детям пожить, так как живут многие люди, отдавая ползарплаты за отопление, воду, ЖЭК, электричество!», - возмущается читатель

Также в редакцию писали люди, проживающие в Аршинцево. За январь в некоторых домах тариф выставили от 60 до 70 рублей. В результате, за отопление керчанам придется заплатить от 3 тыс рублей.

Напомним, керчане у депутатов Госсовета просили квартиры, деньги на отопление и помощь в регистрации