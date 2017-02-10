В Керчи, в некоторых жилых домах, где оборудован опорный пункт полиции, на входной двери стоит домофон. Из-за того, что керчане не знают код от подъезда, люди не могут попасть на прием. Об этом на своей странице в социальной сети сообщили председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ

Всего в городе насчитывается 11 таких пунктов. На 8 из них заключены договора с городскими властями.

Как сообщает Щербула, кроме кодов от двери керчане не знают графика приема и телефонов участков.

«Приемы граждан осуществляются по вторникам, четвергам и субботам. Со стороны городского совета мы сделали все, что от нас зависело. Помещения в безвозмездное пользование для организации опорных пунктов были предоставлены. Затребовала полную информацию о каждом пункте во всех районах города, закрепленных за ними участковых, их телефонных номеров и графика приема. Обнародую ее позже», - написала Щербула.

Фото: соцсети