В Керченском морском техническом колледже прошел 1й Открытый городской турнир по мини-футболу памяти выпускника колледжа, погибшего в Афганистане, Александра Опивалова. Об этом сообщили в администрации колледжа, - передает Керчь.ФМ.

В турнире приняли участие команды «Металлург», «Аматор», «КМТК-1», «КМТК-2». На торжественном открытии турнира директор колледжа В.П. Чернопятов подчеркнул, что турнир станет традиционным, выразил надежду, что в дальнейшем в турнире будут принимать участие большее количество команд. Валентина Ивановна Опивалова поблагодарила за сохранение памяти о ее сыне.

В результате упорной борьбы на последней минуте матча команда «Металлург» вырвала победу у команды «КМТК-1» со счетом 4:3, и стала победителем турнира. Третье и четвертое места соответственно заняли команды «КМТК-2» и «Аматор». Кубок «Лучшему игроку» турнира вручен игроку команды «Металлург» .