В Крыму идет работа над новым телепроектом «Из забвения». В музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен в эти выходные дни снимали пилотный выпуск цикла документальных фильмов про Героев Великой Отечественной войны и про людей, которые находят их и увековечивают их имена в истории нашей великой Родины.

Об этом сообщает пресс-служба Керченского историко-культурного музея-заповедника, - передает Керчь.ФМ.

Инициаторами создания телепроекта стали Фонд содействия увековечиванию памяти подвига народа "Помним", полк народного ополчения "Республики Крым", ВППО ДОСААФ России "Крым-Поиск", ВППО "Помним".

Старший научный сотрудник отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Валентина Климчук рассказала о традициях поискового движения в Керчи и на примере истории Героя Советского Союза старшего сержанта Ильи Яковлевича Яковенко показала как происходит поиск.

«У съемочной группы запланирована поездка и в Донецк- здесь проживает внук павшего в боях за Керчь 20 ноября 1943 года командира пулеметного расчета И.Я. Яковенко», - отмечают в пресс-службе.

Создатели фильма планируют представить готовую работу на V научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», которая пройдет в Керчи 26.02.-01.03. 2017.

Фото: пресс-служба