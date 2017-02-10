В Крыму идет работа над новым телепроектом «Из забвения». В музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен в эти выходные дни снимали пилотный выпуск цикла документальных фильмов про Героев Великой Отечественной войны и про людей, которые находят их и увековечивают их имена в истории нашей великой Родины.
Об этом сообщает пресс-служба Керченского историко-культурного музея-заповедника, - передает Керчь.ФМ.
Инициаторами создания телепроекта стали Фонд содействия увековечиванию памяти подвига народа "Помним", полк народного ополчения "Республики Крым", ВППО ДОСААФ России "Крым-Поиск", ВППО "Помним".
Старший научный сотрудник отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Валентина Климчук рассказала о традициях поискового движения в Керчи и на примере истории Героя Советского Союза старшего сержанта Ильи Яковлевича Яковенко показала как происходит поиск.
Создатели фильма планируют представить готовую работу на V научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», которая пройдет в Керчи 26.02.-01.03. 2017.
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.