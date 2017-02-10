В Керчи рабочие судостроительного завода «Залив» проходят плановые медосмотры. Об этом сообщает пресс-служба «Залива», - передает Керчь.ФМ.

«Исполняя требования законодательства о проведении обязательных медосмотров для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, завод «Залив» обеспечивает их периодическое прохождение для своих сотрудников», - отметили в прес-сслужбе.

По информации службы охраны труда, согласно утвержденному графику все заводчане, чьи рабочие места подтверждены картами спецоценки условий труда как имеющие вредные и опасные факторы производства, пройдут периодические медосмотры.

Для этого с одним из керченских медицинских центров был заключен договор, в рамках которого в заводском медпункте и организованы врачебные осмотры.

В настоящее время медицинские осмотры уже провели для работников цехов №1, 34, 36, на очереди производственные рабочие других подразделений. Ожидается, что проверку своего здоровья пройдут более 1000 заливчан.

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