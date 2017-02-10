Туристический портал Республики Крым открыл сегодня интернет-голосование по конкурсу на лучший туристский маршрут по полуострову 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«10 февраля на туристическом портале Республики Крым стартует интернет-голосование за лучший туристский маршрут по Крыму – 2017. Отдать свой голос можно будет за одного из претендентов в пяти номинациях: лучший детский, молодежный, семейный, экологический маршрут, а также маршрут для туристов старшего поколения», – информирует пресс-служба минкурортов.

Голосование продлится до 20 февраля 2017 года. Всего на конкурс, организованный при поддержке минкурортов Крыма, экскурсоводы, туроператоры и турагенты из Алушты, Ялты, Симферополя, Севастополя и Бахчисарайского района подали 23 работы.

Победителей определят после суммирования итогов интернет-голосования и голосования членов конкурсного комитета. Церемония награждения пройдет 1 марта 2017 года в рамках IV Международного туристского форума «Открытый Крым».

Фото: интернет