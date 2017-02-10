В Крыму, вчера, 9 февраля, после того, как штормовой ветер оставил 21 населенный пункт без света, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» полностью восстановили работоспособность всех воздушных линий 6-10 кВ.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

На данный момент энергоснабжение всех населенных пунктов полностью восстановлено, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Крымские спасатели также напоминают, что по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на территории полуострова сохраняется штормовое предупреждение. Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности.

Фото: пресс-служба