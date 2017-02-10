Прокуратура Республики Крым провела проверку по факту попытки подкупа работника Службы автомобильных дорог Крыма со стороны предприятия-подрядчика.

Об этом сообщает пресс- служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Установлено, что представитель ООО «Институт «Имидис» предложил и передал заместителю начальника по экономической безопасности ГКУ РК «Службы автомобильных дорог Республики Крым» взятку в размере 550 тыс. рублей за ненаступление негативных последствий в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния дорожных инженерных сооружений. Однако, тот от взятки отказался.

Действия представителя общества квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

В отношении общества, в интересах которого передавалась взятка, прокурор Республики Крым возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Материалы административного производства направлены мировому судье Киевского судебного района г. Симферополя.

Рассмотрение административного дела контролируется прокуратурой республики.

Как сообщалось, в 2016 году прокуратурой республики возбуждено 7 административных дел по фактам совершения коррупционных правонарушений юридическими лицами. К административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) были привлечены общества с ограниченной ответственностью, представители которых пытались дать взятку за совершение действий в их пользу.

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