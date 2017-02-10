В Ленинском районе, четверым местным жителям, имеющим статус детей, лишенных родительского попечения, в течение длительного времени не предоставляется жилье. Так, двое из них почти 10 лет находятся в квартирной очереди, а один и вовсе не включен в списки лиц, подлежащих обеспечению квадратными метрами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Вместе с тем государство гарантирует лицам их числа детей-сирот и лишенных родительского попечения по достижении ими 18-летнего возраста предоставление жилых помещений вне очереди.

С целью восстановления жилищных прав сирот прокурор района обратился в суд с исками о понуждении местной администрации обеспечить их жильем.

Ленинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязав орган местного самоуправления выделить благоустроенные жилы помещения.

Исполнение решений судов контролируется прокуратурой района.

Напомним, недавно в Керчи через суд сироте выделили квартиру

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