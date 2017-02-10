В Ленинском районе, сотрудники полиции посетили учащихся начальных классов школ поселка Ленино и с.Ильичево.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

В ходе встречи полицейские в игровой форме напомнили детям правила дорожного движения и значение дорожных знаков. После беседы инспекторы организовали викторину. Дети приняли активное участие в мероприятии, проявляя отличные знания правил поведения на дорогах.

Также полицейские продемонстрировали малышам световозвращающие элементы и порекомендовали их применять в темное время суток и в ранние утренние часы, когда дети идут в школу.

«В завершении встречи самым активным участникам викторины вручили светоотражающие элементы в виде смайликов. Ученики пообещали полицейским никогда не нарушать ПДД и быть дисциплинированными участниками дорожного движения», - написали в ведомстве.