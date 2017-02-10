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Ждём Вас в Магазинах SIMBA

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Ул. Ворошилова 13. (в 150 метрах от Сильпо)

Ул. Орджоникидзе 38/10. (ост. Дружба)

Ул. Сморжевского 6. (напротив маг.Фуршет)

И магазин SIMBA на центральном рынке. (налево от крытого корпуса)

!!!!!!!!!!Постоянное обновление ассортимента!!!!!!!!!!

Добро пожаловать!