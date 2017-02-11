На правах рекламы

Еще не определились, что подарить Вашей любимой на 14 февраля?

Цветы, букеты, коробочки с цветами и сладостями, цветочные композиции – ВСЕГДА попадание в ЦЕЛЬ!

«Букетная Мастерская» ЭТО:

✔ Самый большой ассортимент цветов в Керчи

✔ Прямые поставки из теплиц

✔ Только свежие цветы

✔ Быстрая доставка

✔ Профессиональные флористы

✔ Выгодная скидочная система

Каждый букет сопровождает открытка, в которой Вы сможете сказать важные слова!

Специально накануне Дня Всех Влюбленных - РАСШИРЕННЫЙ ГРАФИК работы:

13.02 – с 08:00 до 24:00

14.02 - с 07:00 до 24:00

НЕ УПУСТИТЕ возможность получить СКИДКУ 10% по предзаказу до 12 февраля!

Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО.

ул.Кирова, 5 - тел. +7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч) - тел. +7 978 819 80 46

Режим работы: 08:00 – 21:00

13.02 – с 08:00 до 24:00

14.02 - с 07:00 до 24:00

Вконтакте: vk.com/byketnaya

ул.Кирова, 5 - тел. +7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч) - тел. +7 978 819 80 46

Режим работы: 08:00 – 21:00

13.02 – с 08:00 до 24:00

14.02 - с 07:00 до 24:00

Вконтакте: vk.com/byketnaya