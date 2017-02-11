Еще не определились, что подарить Вашей любимой на 14 февраля?
Цветы, букеты, коробочки с цветами и сладостями, цветочные композиции – ВСЕГДА попадание в ЦЕЛЬ!
«Букетная Мастерская» ЭТО:
✔ Самый большой ассортимент цветов в Керчи
✔ Прямые поставки из теплиц
✔ Только свежие цветы
✔ Быстрая доставка
✔ Профессиональные флористы
✔ Выгодная скидочная система
Каждый букет сопровождает открытка, в которой Вы сможете сказать важные слова!
Специально накануне Дня Всех Влюбленных - РАСШИРЕННЫЙ ГРАФИК работы:
13.02 – с 08:00 до 24:00
14.02 - с 07:00 до 24:00
НЕ УПУСТИТЕ возможность получить СКИДКУ 10% по предзаказу до 12 февраля!
Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО.
ул.Кирова, 5 - тел. +7 978 705 68 00;
ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч) - тел. +7 978 819 80 46
Режим работы: 08:00 – 21:00
13.02 – с 08:00 до 24:00
14.02 - с 07:00 до 24:00
Вконтакте: vk.com/byketnaya
ул.Кирова, 5 - тел. +7 978 705 68 00;
ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч) - тел. +7 978 819 80 46
Режим работы: 08:00 – 21:00
13.02 – с 08:00 до 24:00
14.02 - с 07:00 до 24:00
Вконтакте: vk.com/byketnaya