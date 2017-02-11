Государственная дума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Госдумы, - передает Керчь.ФМ.
«Государственная дума приняла проект федерального закона «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В соответствии c принятым законом бесплатная приватизация жилья в России, срок которой истекает по действующему законодательству 1 марта 2017 года, будет бессрочной», – уточняется в сообщении.
За принятие закона единогласно проголосовали 413 депутатов.
Год назад Государственная дума РФ приняла законопроект о продлении срока бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2017 года.
Напомним, правительство РФ предлагало сделать бесплатную приватизацию жилья бессрочной
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