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Центр развития ребенка «Умка» с радостью сообщает, что открывается набор детей для занятий в театральной студии! Группа будет функционировать под руководством Режиссера театрализованных представлений, Артиста драмы, Олейникова Е.В. (г.Волгоград).

Театральная студия – это уникальная возможность развить в себе скрытые таланты, обрести новые навыки, преодолеть психологический дискомфорт перед публичными выступлениями. В рамках обучающей программы нашей студии тренинги по следующим направлениям:

Актерского мастерства

Сценической речи

Сценического движения

Бесценный опыт работы с профессионалом станет надежной опорой в жизни Вашего ребенка в последующие годы! Театральная студия существенно расширяет мировоззрение, позволяет личности раскрыться, ребята наслаждаются занятиями и общением друг с другом!

Детали можно узнать по тел.: +7 978 792 45 55, или по адресу нашего Центра: ул.Ворошилова, 19