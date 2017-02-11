Комиссия по ликвидации дома помощи БОМЖ во главе с Владимиром Пархоменко внесла в горсовет Керчи предложение восстановить центр учета бездомным гражданам керченского горсовета. Об этом редакции Керчь.ФМ сообщил председатель комиссии.

«Власти не должны оставаться в стороне от таких граждан и жителей нашего города. Затраты на содержание такого центра небольшие, а проблемы бездомных граждан в основном будут сняты. Мы обратились с предложением восстановить такой центр, чтобы как и раньше, регистрировать бездомных на 6 месяцев помогать оформлять различные документы, пособия, реабилитировать различными способами, искать их родных », - сказал Пархоменко.

Полностью с обращением можно ознакомиться здесь.

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