В Анапе (Краснодарский край) прошел Чемпионат Южного Федерального Округа по кикбоксингу. В Южный Федеральный Округ входят 7 регионов России: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Волгоградская область, Калмыкия, Адыгея, Республика Крым.
В этих соревнованиях приняла участие Крымская Региональная Федерация спортивных видов единоборств имени Георгия Победоносца. Об этом рассказали Керчь.ФМ в Федерации единоборств.
Керчане Федерации завоевали:
5 первых мест – до 48 кг А.Тищенко, до 67 кг Э.Саганджи, до 81 кг В.Тимофеев, до 86 кг В.Викторов, и свыше 91 кг В.Бодягин;
1 второе место – до 63 кг. С.Рябов;
2 третьих места – до 71 кг Э.Велишаев, и до 91 кг М.Волошин.
Кстати в рамках Южного Федерального Округа прошел детский Всероссийский турнир по кикбоксингу. И наши ребята завоевали 4 призовых места: до 45 кг. М.Малюта, до 48 кг С.Беззубко, до 51 кг Д.Брижатов, и до 54 кг М.Молотков.
Успешное выступление позволило нашим ребятам войти в сборную Южного Федерального Округа и начать подготовку к Чемпионату России, который пройдет в г.Грозный в апреле 2017 года.