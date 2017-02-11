В Анапе (Краснодарский край) прошел Чемпионат Южного Федерального Округа по кикбоксингу. В Южный Федеральный Округ входят 7 регионов России: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Волгоградская область, Калмыкия, Адыгея, Республика Крым.

В этих соревнованиях приняла участие Крымская Региональная Федерация спортивных видов единоборств имени Георгия Победоносца. Об этом рассказали Керчь.ФМ в Федерации единоборств.

Керчане Федерации завоевали:

5 первых мест – до 48 кг А.Тищенко, до 67 кг Э.Саганджи, до 81 кг В.Тимофеев, до 86 кг В.Викторов, и свыше 91 кг В.Бодягин;

1 второе место – до 63 кг. С.Рябов;

2 третьих места – до 71 кг Э.Велишаев, и до 91 кг М.Волошин.





"Тренерский штаб во главе тренеров Призеров Европы и Мира- И.Н.Страшко, и И.В.Гайворонского, а также молодыми наставниками Д.С.Селимовым, В.В.Викторовым, К.И.Гайворонским благодарят руководство Республики Адыгея во главе с президентом М.Кумпиловым, и старшим тренером сборной Адыгеи по кикбоксингу А.Цхашком за порядочность и любовь к спорту и детям, благодаря которым наши выступали за сборную команду Адыгеи и принесли в её копилку – 5 золотых, 1 серебреную и 2 бронзовых медали".



Кстати в рамках Южного Федерального Округа прошел детский Всероссийский турнир по кикбоксингу. И наши ребята завоевали 4 призовых места: до 45 кг. М.Малюта, до 48 кг С.Беззубко, до 51 кг Д.Брижатов, и до 54 кг М.Молотков.



Успешное выступление позволило нашим ребятам войти в сборную Южного Федерального Округа и начать подготовку к Чемпионату России, который пройдет в г.Грозный в апреле 2017 года.