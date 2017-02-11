Пять мусоросжигающих заводов и пять полигонов для захоронения мусора построят в Крыму в течение трех лет. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, пишет «Россия сегодня», - передает Керчь.ФМ.

По словам министра, в течение 2017-2019 годов с привлечением концессионеров предполагается построить пять мусоросжигающих заводов и пять полигонов для захоронения мусора. Объем инвестиций в них пока не уточняется.

В декабре 2016 года Минстрой сообщал о том, что мусороперерабатывающий завод за 600 миллионов рублей планируется построить в Севастополе. Кроме того, из федерального бюджета было выделено 47 миллиардов рублей на строительство современного полигона, первая очередь которого уже запущена в эксплуатацию.

Напомним, в Керчи на ликвидацию несанкционированных свалок потратят 4 млн руб

Фото: архив