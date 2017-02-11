Председатель горсовета Лариса Щербула посетила поселок Мичурино, где недавно на дорогах работал грейдер. По словам Щербулы, грейдер отработал на проблемных участках дороги, а также рабочие произвели подсыпку асфальтовой крошкой. Об этом она сообщила в социальной сети, - передает Керчь.ФМ

Как мы писали ранее, жители Мичурино недовольны таким результатам работы. Люди отмечают, что ямы и грязь остались на месте. И это, после многих и долгих обращений к властям.

Однако, жителям еще долго придется наблюдать такую картину за окном, так как по словам Щербулы, «Конечно, в ближайшее время на их асфальтировку средств не будет», отметив, что «уже сегодня необходимо вносить эти работы в перспективный план».

Фото: соцсети

Напомним, жители Мичурино на протяжении долгого времени писали в редакцию Керчь.ФМ с жалобой на дороги, а недавно люди обратились в приемную к председателю Госсовета Владимиру Константинову с жалобой на бездействие депутатов и администрации на проблемы поселка. После администрация пообещала разровнять дорогу и засыпать ямы в Мичурино. Власти отчитались, что грейдер разровнял дорогу