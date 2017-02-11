В редакцию сайта Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. Владелец регистратора остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В это время автобус на скорости пронесся по второй полосе, чуть не сбив несколько человек.

Автор видео также обратился к пешеходам: «Уважаемые пешеходы, переходя проезжую часть по пешеходному переходу, пожалуйста, будьте бдительными, ваша жизнь в ваших руках!».

Напомним, в Керчи пешеходы кидаются под колеса (видео)