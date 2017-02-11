В Керчи администрация города совместно с депутатским корпусом городского совета провели встречу по ситуации, сложившейся на центральном рынке в связи с повышением расценок на арендуемые помещения.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, -передает Керчь.ФМ.

«Людей очень тревожит эта проблема, ведь сумма в разы отличается от 2016 года на 100, 200 и даже 300%. Выслушали наболевшие вопросы предпринимателей. И.о. директора рынка Игорю Орличу поручили провести встречу с арендаторами и проработать проблему», - подчеркнул он.

Также на встрече замглавы администрации Дилявер Мельгазиев и председатель депутатской комиссии Наталья Дерюгина предложили применить методику с понижающим коэффициентом для уменьшения суммы арендной платы.

«Считаю это действительно единственным вариантом, который удовлетворит и потребности бюджета города, и в тоже время погасит тот социальный взрыв, который сейчас назревает. Будет подготовлен проект решения. При прохождении успешной правовой экспертизы, проект решения о понижающем коэффициенте будет представлен перед депутатами и вынесен на сессию городского совета», - заключил Подлипенцев.

Напомним, в Керчи на центральном рынке сменилось руководство. Ранее мы писали, что им на рынке в несколько раз подняли цену на аренду. У некоторых предпринимателей арендная плата с 18 тысяч увеличилась до 44 тысяч рублей в месяц. После этого, керченские предприниматели на митинге, который прошел 1 февраля сообщили, что перекроют переправу.

Прокуратура сообщила, что администрация рынка присвоила себе 100 тыс. руб