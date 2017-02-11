В Керчи администрация города совместно с депутатским корпусом городского совета провели встречу по ситуации, сложившейся на центральном рынке в связи с повышением расценок на арендуемые помещения.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, -передает Керчь.ФМ.
Также на встрече замглавы администрации Дилявер Мельгазиев и председатель депутатской комиссии Наталья Дерюгина предложили применить методику с понижающим коэффициентом для уменьшения суммы арендной платы.
Напомним, в Керчи на центральном рынке сменилось руководство. Ранее мы писали, что им на рынке в несколько раз подняли цену на аренду. У некоторых предпринимателей арендная плата с 18 тысяч увеличилась до 44 тысяч рублей в месяц. После этого, керченские предприниматели на митинге, который прошел 1 февраля сообщили, что перекроют переправу.
Прокуратура сообщила, что администрация рынка присвоила себе 100 тыс. руб