В Керчи пошел пятый месяц как на улице Зябрева после ремонта водоканалом, посреди проезжей части остается огромная яма, - передает Керчь.ФМ.

В январе водители обрадовались, что из ямы вытащили сухие ветки и засыпали ее щебнем. Люди решили, что ее наконец заделают. Но, в февраля яму до сих пор не заделали, щебня в ней стало гораздо меньше, чем было изначально.

Напомним, керчане неоднократно жаловались на эту яму, из-за которой на крутом повороте приходится ездить по встречной полосе.