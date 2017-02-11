Управление муниципального контроля администрации города провело работу с собственником забора, на котором неизвестные оставили надписи. Собственнику пришлось закрашивать их краской. Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель горсовета Керчи Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ.

Она отметила, что на прошло неделе обратилась в управление с информацией о нарушении правил благоустройства.

Напомним, в Керчи собственника стройки заставили убрать надписи с забора

Фото: соцсети