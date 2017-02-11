В редакцию Керчь.ФМ возмущенные читатели продолжают присылать платежки за отопление, которые керчанам пришли за январь 2017 года. Так в одном из домов по ул. Блюхера цена за квадратный метр достигает 98 рублей. Так, за 49 квадратов керчане заплатят почти 5 тысяч. И это только за отопление и только за январь.

Читатели интересуются, какую же сумму отдадут за отопление владельцы трехкомнатных квартир в этом доме.

Напомним, в Керчи людям пришли счета за отопление по 5 тыс рублей