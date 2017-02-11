В Керчи во время встречи жителей с представителями штаба ОНФ Крыма и экологами прокуратура «увела» одного из активистов для составления протокола за организацию несанкционированного митинга.

Об этом в соцсетях сообщил эколог Виктор Попов, - передает Керчь.ФМ.

«На наш взгляд, в данном случае наблюдается не желание надзорных органов разобраться в причинно-следственных связях, а по сугубо внешним признакам "слепить дело" и принудить общественность к молчаливому взиранию на творящийся в одном из самых загазованных городов Крыма, произвол по отношению к зелёным насаждениям, защищающим здоровье граждан», - отметил он.



Он также подчеркнул, что из штаба ОНФ за три дня до собрания сообщили о приезде членов штаба для ознакомления с ситуацией в городе и с намерением встретиться с общественностью, защищающей парки.

«В процессе подготовки встречи никто и не разу ни единым словом не вёл речь о митинге. Лица с юридическим образованием, просто обязаны в этом разобраться», - заключил Попов.

Напомним, керчане возмущены застройкой парков, когда есть пустующие здания. Также жители собрали более 800 подписей, чтобы не застраивали парки города

Фото: архив