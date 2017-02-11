Читатели сайта Керчь.ФМ, которые проживают в Мичурино на улице Грушевая и Жени Рудневой выразили благодарность руководству Керченского КРЭС и руководителю Александру Забелину. В редакцию они прислали письмо:

«На этих улицах на протяжении продолжительного времени напряжение в сети было не более и 160-175В. Практически ничего из электроприборов при таком напряжении должным образом не работало. После обращения к г-ну Забелину А А были приняты оперативные меры реагирования -работали ремонтные бригады поменяны столбы, приведена в соответствие линия электропередачи 0.4 кВ. Напряжение в сети нормализовалось . Проведена большая работа по всему поселку Мичурино в плане уличного освещения -теперь все улицы и проулки в поселки освещены в вечернее и ночное время», - написали читатели.

Они также отметили, что другим службам города нужно брать пример с энергетиков:

«Если бы и руководители других подразделений отвечающих за благоустройство и ремонт дорог брали пример с работы руководителя КРЭС, то и проблема разбитых дорог была бы уже давно решена. Как и всему нужен хороший хозяин. Я считаю, что вот такие положительные моменты в работе коммунальщиков также необходимо освещать в средствах массовой информации. Работаешь хорошо - люди это видят и выражают благодарность, а по руководителям которые работают спустя рукава или делают вид, что работают, надо, как говорили раньше, делать оргвыводы и просто менять», - заключили читатели.

Напомним, керчане жалуются на результат работы по дорогам в Мичурино

Фото: интернет