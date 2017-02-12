Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Крым сообщает информацию, которая касается новой отчетности по страховым взносам, - передает Керчь.ФМ.

В соответствии со статьей 431 Налогового кодекса РФ плательщики, производящие выплаты в пользу физических лиц, представляют расчет по страховым взносам ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Для плательщиков страховых взносов – работодателей расчетным периодом признается календарный год, а отчетными периодами - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.

Впервые Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2017года должен быть представлен не позднее 2 мая 2017года.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом (впервые расчет по страховым взносам должен быть представлен в срок до 30 января 2018 года).

Форма расчета по страховым взносам утверждена приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2016 № 44141).

В налоговой обратили внимание:

«Пунктом 10 статьи 431 Налогового кодекса предусмотрено, что плательщики, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный (отчетный) период превышает 25 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, представляют расчеты по страховым взносам в налоговый орган в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи».

Таким образом, лица, на которых возложена обязанность представлять расчет по страховым взносам в электронной форме, должны обеспечить электронное взаимодействие с налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Согласно статье 119.1 Налогового кодекса несоблюдение порядка представления налоговой декларации (расчета) в электронной форме в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.

Напомним, с 2017 года администрирование страховых взносов осуществляет налоговая служба.