Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Крым сообщает информацию, которая касается новой отчетности по страховым взносам, - передает Керчь.ФМ.
В соответствии со статьей 431 Налогового кодекса РФ плательщики, производящие выплаты в пользу физических лиц, представляют расчет по страховым взносам ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Для плательщиков страховых взносов – работодателей расчетным периодом признается календарный год, а отчетными периодами - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
Впервые Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2017года должен быть представлен не позднее 2 мая 2017года.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом (впервые расчет по страховым взносам должен быть представлен в срок до 30 января 2018 года).
Форма расчета по страховым взносам утверждена приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2016 № 44141).
В налоговой обратили внимание:
Таким образом, лица, на которых возложена обязанность представлять расчет по страховым взносам в электронной форме, должны обеспечить электронное взаимодействие с налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.
Согласно статье 119.1 Налогового кодекса несоблюдение порядка представления налоговой декларации (расчета) в электронной форме в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.
Напомним, с 2017 года администрирование страховых взносов осуществляет налоговая служба.
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