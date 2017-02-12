Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего Сергея Высоцкого.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Установлено, что осужденный в ответ на сделанное ему замечание относительно некорректного поведения в отношении женщины ударил и оскорбил работника уголовного розыска УМВД России по г. Керчи.

На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое применено условно.

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