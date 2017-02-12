Штраф является самой распространенной административной санкцией. Так, в 2016 году сотрудниками Госавтоинспекции было вынесено более 87,1 млн. постановлений о наложении административных штрафов за различные нарушения ПДД, из них более 61 млн. – с применением средств автоматической фиксации нарушений.

По информации пресс-службы МВД по РК, в настоящее время основным способом уведомления граждан о наложенных штрафах являются традиционные почтовые отправления, - передает Керчь.ФМ.

«Вместе с тем, современные условия развития общества диктуют необходимость поиска и использования более эффективных способов передачи официальной информации гражданам», - отмечают в полиции.

Так, например, в настоящее время водители могут проверять информацию о своих административных штрафах на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и на официальном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).

Кроме того, реализована возможность получения водителями информации о наложенных на них административных штрафах за нарушения ПДД с помощью SMS-информирования. Такой возможностью обладают зарегистрированные пользователи Единого портала государственных услуг. Раньше такая услуга, как SMS-информирование, предоставлялась по заявлению, то сейчас любой гражданин, обратившийся за информацией о наложенном штрафе через портал госуслуг, может получать эту информацию на постоянной основе.

На сегодняшний день свое желание получать подобную информацию выразили более 3,5 млн. пользователей, зарегистрированных на Едином портале. По итогам 2016 года с портала направлено более 8,3 млн. SMS-сообщений (в 2015 году – 6,1 млн.), из них более 4,1 млн. сообщений – о вынесенных постановлениях по делам об административных правонарушениях (в 2015 году было направлено 2,8 млн. подобных сообщений), практически 364 тыс. сообщений – о направлении постановлений судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания суммы административного штрафа (в 2015 году было направлено более 708 тыс. таких сообщений).

Также зарегистрированные пользователи получили более 3,8 млн. сообщений о поступлении в Госавтоинспекцию информации об уплате ими административных штрафов (за 2015 год таких сообщений было направлено более 2,6 млн.).

Подобный способ информирования стал еще более актуальным с 1 января прошлого года, когда изменения в законодательстве дали возможность оплачивать штрафы за многие нарушения в области дорожного движения в размере 50% от наложенной суммы, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Фото: интернет