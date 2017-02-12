Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» подготовил итоговый рейтинг за 2016 год, в котором оценил безопасность на дорогах в регионах России с населением свыше 1 миллиона человек.

Крым занял 41 строчку из 52. Состояние на дорогах республики оценивают как недостаточно безопасное, - передает Керчь.ФМ.

«В расчетной формуле рейтинга учитывались население региона (свыше 1 млн человек), количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП по НДУ (неудовлетворительные дорожные условия), протяженность автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка», — объясняют в пресс-службе МОЦ.

Согласно формуле, регионы, набравшие итоговый коэффициент меньше 1 — безопасные, от 1 до 2 — недостаточно безопасные, свыше 2 — опасные. Крым получил 1,92 балла вместе со Свердловской областью.

Наиболее безопасно на дорогах Томской, Новосибирской и Ивановской областях, Удмуртии и Чечни. Самая опасная обстановка в Московской и Челябинской областях.

Напомним, в Крыму аварийно-восстановительные работы провели почти на 9 км автодорог

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