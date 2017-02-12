В Крыму начали выдавать удостоверения о праве на меры социальной поддержки российского образца. Первые 588 тыс таких документов доставили в регион в декабре 2016 года.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, - передает Керчь.ФМ.

Она уточнила, что такие удостоверения выдаются в том числе инвалидам общего заболевания и пенсионерам по возрасту.

«Собой оно (удостоверение – ред.) представляет небольшого формата удостоверение, на нем будет указан орган, который выдает удостоверение, фамилия, имя, отчество льготника, его фото и с обратной стороны указываются все меры соцподдержки, основные, которыми пользуется данный гражданин, начиная от ЖКХ и проезда всеми видами городского и пригородного транспорта, а у участников боевых действий – инвалидов войны еще и проезд междугородним транспортом. Оно ламинированное, выдается уже органами соцзащиты», – рассказала Романовская

По ее словам, сдавать документы старого образца не надо – они остаются у льготников и являются основанием для льготного проезда.

«Мы не изымаем старые удостоверения, они остаются в обязательном порядке у гражданина, просто это уже наше крымское удостоверение», – отметила министр.

Новые документы будут отличаться по цвету, чтобы проще было определить статус их владельцев. В Минтруда считают, что это значительно облегчит взаимодействие льготников с водителями общественного транспорта. Романовская сообщила, что образцы удостоверений уже передали в министерство транспорта РК.

«До Минтранса доведены наши образцы удостоверений. Думаю, что транспортные компании, которые заключили договоры с департаментами соцзащиты, будут в обязательном порядке извещены, какие удостоверения у нас сегодня действуют на территории Республики Крым. Но это не означает, что если гражданин не получил еще такое удостоверение, но является льготником, у него есть украинское удостоверение или федеральное удостоверение ветерана войны, что он не имеет права бесплатно проехать в городском или пригородном транспорте», – заявила Романовская.

В Минтруда также напомнили, что на сегодняшний день на территории РК право на льготный проезд имеют 30 категорий, а количество поездок не ограничено.

Напомним, пенсионеры Керчи возмущены необходимостью предъявления оригиналов документов в маршрутках

Фото: интернет