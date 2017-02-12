В связи с обледенением Керченского пролива на линии «порт Крым-порт Кавказ» остался всего один паром «Крым», имеющий необходимый ледовый класс.

Об этом говорится в группе «порт Крым-порт Кавказ» в соцсети, - передает Керчь.ФМ.

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Борис Штоколов» и «Ейск».

Время ожидание погрузки на паром – от двух часов.

Напомним, в работе Керченской паромной переправы возможны затруднения. Керченский пролив снова начал замерзать (фото, видео)