Лариса Щербула посетила Керченское городское общество инвалидов и пообещала инициировать обращение к администрации с просьбой провести ремонт в выделенном обществу инвалидов помещении.

Об этом пишет пресс-служба горсовета Керчи, - передаёт Керчь.ФМ.

Для общественной организации городским советом было выделено более просторное и подходящее помещение по ул. Гагарина, однако в результате порыва трубы помещение было затоплено.

«Технические трудности на сегодняшний день ликвидированы, однако общество не спешит перебираться на новое место. В помещении необходим ремонт, поскольку деформировано ламинатное покрытие пола. Также на окнах отсутствуют решетки. По этой причине общественники переживают за сохранность своего имущества», - подчеркнули в горсовете.