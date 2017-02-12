В учебных заведениях Керчи прошли уроки безопасности под условным названием «В жизнь по безопасной дороге». Сотрудники ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних приняли участие в едином уроке безопасности и рассказали учащимся школ о необходимых мерах безопасности на дороге и в быту.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алексей Крихели напомнил детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, использования световозвращающих элементов в темное время суток, недопустимости использования мобильных телефонов, прослушивания музыки в наушниках во время пересечения проезжей части, правил пользования велосипедами, гироскутерами, необходимости разработки совместно с родителями схем безопасного пути «Дом – школа и школа – дом». Совместно с ребятами рассмотрел причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые произошли в Керчи с начала года.

Инспекторы по делам несовершеннолетних разъяснили школьникам основные правила обеспечения личной безопасности, как во время учебного процесса, так и в быту.

«Рассмотрели алгоритм действий при возникновении угроз для личной безопасности, а также окружающих людей. Особое внимание школьников было акцентировано на размещение фотографий, видеороликов, постов, переписке в социальных сетях Интернета. Полицейские призвали ребят не размещать в социальных сетях фотографии на фоне личного имущества, в квартирах, а также не опубликовывать информацию, связанную с пребыванием за пределами места жительства совместно со своими родителями. Данные меры необходимы для недопущения совершения квартирных краж и иных преступлений и правонарушений», - отметили в полиции

На уроках безопасности выступили не только полицейские, но и учащиеся. Ребята порадовали стражей порядка своими знаниями. Так, в гимназии №1 г. Керчи ученики подготовили выступление агитбригады на тему безопасности дорожного движения. Учащиеся 1-4 классов оживленно присоединились к выступлению. Подпевая и пританцовывая, девчонки и мальчишки помогали своим сверстникам.

Инспектор ГИБДД Алексей Крихели вручил почетные грамоты победителям конкурсов по безопасности дорожного движения.

«Ребята пообещали полицейским и педагогам быть бдительными, внимательными, соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности», - заключили в полиции.