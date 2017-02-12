В научной библиотеке ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» с книгами Керчь-Еникальского градоначальства работают исследователи Института этнологии и антропологии РАН Стефания Дзини и Никита Хохлов.

Об этом пишет пресс-служба заповедника, - передает Керчь.ФМ.

«С.Дзини и Н.Хохлов также являются членами РГО: Стефания возглавляет комиссию по этнографии и антропологии МЦ РГО, Никита-ученый секретарь комиссии. Стефания Дзини отметила, что это их третья экспедиция в Керчь, но не последняя», - подчеркнули в пресс-службе.

Цель экспедиций: изучение керченской итальянской общины. В своей работе С.Дзини и Н.Хохлов не ограничиваются только письменными источниками, а проводят антропологические исследования, генетические, дерматоглифические, одонтологические, изучают морфологию лиц и проводят демографические опросы.

«Обработкой полученных данных наши гости займутся через несколько дней в Москве. Они надеются, что новый материал поможет дать ответы на многие вопросы по керченской итальянской общине»,- заключили в заповеднике.

Напомним, в Керчи презентуют книгу об итальянцах Крыма.