В Керчи на домах для переселенцев с моста повесили слоган «Мы уверены! Качество и сроки – главное в нашей работе». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, у некоторых жителей данная надпись вызвала насмешку.

Напомним, изначально дома для переселенцев должны были быть готовы еще к началу ноября. Но, в положенный срок у домов был готов только один этаж.

После отстранили от работ генподрядчика строительства дома для переселенцев. Аксенов назначил ответственных за строительство домов для переселенцев в Керчи. Феодосийская компания стала новым подрядчиком строительства домов для переселенцев в Керчи.

После темпы строительства ускорились и в дом уже провели газ и свет. Аксенов заявил, что стройку закончат раньше 25 февраля – а это через две недели. Глава Крыма также заявил, что уже в первый день весны керчане въедут в свои новые квартиры.

Сейчас к дому делают дорогу. Некоторые керчане, которые остаются жить рядом с Керченским мостом, хотят переселиться