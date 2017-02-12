На базе ГБПОУ РК «Керченский морской технологический колледж» прошли соревнования по дартс, среди команд техникумов и колледжей города, - передает Керчь.ФМ.

В турнире приняли участие 5 команд юношей и 4 команды девушек. По регламенту соревнований в каждой команде выступали по три спортсмена.

В результате упорной однодневной борьбы среди девушек первое место и звание «Чемпиона» города завоевала команда «Керченского технологического техникума» (директор Краснов В.Ф., преподаватели «Физической культуры» – Биховец С.М., Милюхин В.А.), второе место – команда «Керченского политехнического колледжа» (директор Гребенникова О.Н.), на третьем – команда «Керченского морского технологического колледжа» (директор - Чернопятов В. П.)

У юношей в командном зачете 1 место - команда «Керченского политехнического колледжа», 2 место - команда «Керченского технологического техникума», 3 место – команда «Керченского медицинского колледжа».

На церемонии закрытия и награждения победителей и призеров соревнований присутствовала главный специалист отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью администрации города Керчи Гургеньян Г.Г.

«Качественную подготовку и организацию соревнований обеспечил дружный коллектив студентов «Керченского морского технологического колледжа» под руководством –Данильченко А.В.».