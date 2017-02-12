По данным Крымстата, за январь 2017-го года по сравнению с предыдущим месяцем наиболее подорожали овощи, водка, шампанское, маргарин и маргариновая продукция, масло сливочное, молоко и молочная продукция, макаронные изделия, фрукты и цитрусовые.
Об этом пишет КП, - передает Керчь.ФМ.
Наибольшее же снижение цен за месяц наблюдалось на рыбу живую и охлажденную, сахар, сельди, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, сосиски, сардельки, печень говяжью, яйца.
Напоминаем обзор средних цен в Керчи в начале февраля
Фото: Крымстат
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