Субъектам туристкой индустрии Крыма и винодельческим предприятиям необходимо объединить усилия в продвижении винного туризма. Такое мнение высказал министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий на заседании Рабочей группы по развитию видов туризма в Крыму по направлению «винный и гастрономический туризм», - передаёт Керчь.ФМ.

«Винный туризм – направление, которое востребовано туристами в течение всего года. Сегодня оно развивается: разрабатываются винные экскурсионные туры и программы. Однако у нас нет единого, узнаваемого и понятного продукта для туристов. Его нужно создавать, объединив возможности винодельческих предприятий и субъектов туриндустрии. Когда продукт будет готов, мы сможем его эффективно продвигать», – подчеркнул Стрельбицкий.

В ходе заседания было принято решение в рамках IV Международного туристского форума «Открытый Крым» для субъектов туриндустрии организовать презентации новых турпродуктов от ведущих производителей вин Крыма.

Напомним, продвигать винный туризм в Крыму предлагали еще осенью прошлого года.